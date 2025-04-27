الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يعزي بزشكيان بضحايا حادث ميناء الشهيد رجائي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس المجلس التنفيذي للجنة الاقتصادية الأوراسيّة، باجيتجان ساغينتاييف ارسل رسالة إلى الرئيس بزشكيان وقال : "بالنيابة عن اللجنة الاقتصادية الأوراسية وبالأصالة عن نفسي، أعرب عن التعازيّ لفخامتكم وجميع الشعب الإيراني بشأن فقدان أرواح عدد من الأشخاص بسبب الانفجار في ميناء الشهيد رجائي".

وجاء في الرسالة: "لقد تلقيت ببالغ الأسى نبأ وقوع هذا الحادث المأساوي الذي أسفر عن سقوط ضحايا من البشر".

وفي رسالته، أعرب ساغينتاييف عن تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين.

إن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي هو اتحاد اقتصادي حكومي يضم بيلاروسيا وكازاخستان وروسيا وقيرغيزستان وأرمينيا. الأعضاء المراقبون في هذا الاتحاد هم الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأوزبكستان، ومولدوفا، وكوبا.

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