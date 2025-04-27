الأمم المتحدة تعبر عن تعازيها للشعب والحكومة الإيرانية بعد انفجار بندرعباس

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعرب ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، مساء السبت بالتوقيت المحلي، عن أسفه الشديد لعدد الضحايا الكبير الناتج عن الانفجار الذي وقع في 26 أبريل في ميناء شهيد رجائي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكد دوجاريك: "نعبر عن تعازينا ومشاعرنا الحارة لعائلات الضحايا، وللشعب والحكومة الإيرانية، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وقد وقع الانفجار الكبير يوم السبت 26 أبريل في ميناء شهيد رجائي في بندرعباس، مما أسفر عن 750 مصابًا و14 قتيلًا، ولا تزال النيران مشتعلة بشكل كامل، ولا توجد معلومات دقيقة حول سبب وقوع الحادث حتى الآن.

وبحسب التقارير الأولية، فإن فرق الإغاثة والقوات الأمنية متواجدة في الموقع، وتستمر عمليات الفحص والإغاثة، بينما تواصل التحقيقات لتحديد أبعاد هذا الحادث.

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