إعلان الحداد العام لمدة 3 أيام في محافظة هرمزكان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد عاشوري، في أعقاب الحريق في ميناء الشهيد رجائي الذي أسفر عن مقتل 18 شخصا على الأقل: "نعلن الحداد العام لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم على الحدث الكبير الذي وقع وأدى إلى مقتل عدد من المواطنين في المحافظة".

وأعلن محافظ هرمزكان الحداد العام لمدة ثلاثة أيام في المحافظة. وأشاد بجهود رجال الإطفاء في هرمزكان والفرق التي أرسلت إلى المنطقة من طهران وفارس وكرمان وبوشهر للسيطرة على الحريق.

وصرح محافظ هرمزكان: "إن الجهود المنسقة لجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك رجال الإطفاء، والحرس الثوري الإسلامي، والجيش والبحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي، والشرطة، والسلطة القضائية في هرمزكان، وأعضاء مجلس إدارة الأزمات في المحافظة، للسيطرة على الحريق وتنفيذ عمليات الإغاثة والإنقاذ جديرة بالثناء".

وأعرب عن أسفه لفقدان عدد من المواطنين، وأضاف: "بسبب هذه الخسارة الكبيرة، نعلن الحداد العام لمدة ثلاثة أيام، ونحن جميعا نتشارك الحزن على فقدان هؤلاء الأحباء". ونسأل الله أن يلهم الناجين الصبر والسلوان.

وبحسب تقرير المحافظ، أصيب في الحادث حتى الآن 800 شخصا، منهم أكثر من 200 تم علاجهم في العيادات الخارجية وخرجوا من المستشفى. ولا يزال بعض الجرحى يتلقون العلاج في مستشفيات هرمزجان والمحافظات المجاورة، وسيتم نقلهم إلى مراكز طبية مجهزة بشكل أفضل إذا لزم الأمر. وأعلنت حصيلة القتلى حتى الآن عن 18 شخصا، لكن هناك احتمالا أن يرتفع هذا العدد. ووعد عاشوري بأن الإحصائيات النهائية سوف يتم الإعلان عنها قريبا.

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