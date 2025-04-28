البرلمان الايراني : لم نحصل حتى الان على دليل يدل عى تورط أجنبي في حادثة ميناء الشهيد رجائي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد علي خضريان، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، في إشارة إلى الحادث المرير للانفجار في ميناء الشهيد رجائي، على ضرورة الرد الحاسم على العوامل التي تسببت في هذه الكارثة، قائلاً: "كان الانفجار في ميناء الشهيد رجائي كارثة إنسانية مريرة لها جذورها في الضعف الهيكلي وسوء الإدارة الخطير في موانئ البلاد".

ورفض عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان التكهنات حول تورط عوامل خارجية في الحادث، وقال: "بناء على الأدلة المتوفرة، فإن هذا الحادث ناجم عن ضعف الأمن الداخلي وسوء الإدارة، ولم يتم تقديم أي دليل على تورط عوامل خارجية حتى الآن".

وأكد خضريان: إن هذه الحادثة المريرة يجب أن تكون نقطة تحول لإصلاح جذري في هيكل إدارة الموانئ في البلاد. ولذلك فإن مجلس الشورى الإسلامي سيواصل عملية التعامل مع هذه القضية بكل حزم ودون حساب لإظهار أنه لن يتراجع أمام سفك الدماء والخسائر الوطنية الفادحة.

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