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٢٧‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٢:٢٨ م

وزارة الخارجية اليمنية تعبر عن تضامنها مع إيران بعد حادثة ميناء الشهيد رجائي

وزارة الخارجية اليمنية تعبر عن تضامنها مع إيران بعد حادثة ميناء الشهيد رجائي

بعد حادثة الانفجار في ميناء الشهيد رجائي، أعلن وزير الخارجية اليمني عن تضامن بلاده مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن المسيرة، فقد أعرب "جمال عامر"، وزير الخارجية اليمني، عن تضامن بلاده مع الشعب والحكومة الإيرانية الشقيقة بعد الانفجار الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي في بندرعباس.

في رسالة وجهها إلى نظيره الإيراني "عباس عراقجي"، وزير الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، قدم عامر تعازيه باسم اليمن إلى الحكومة والشعب الإيراني وعائلات الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين والجرحى.

كما أكد وزير الخارجية اليمني على إيمان بلاده بقدرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تجاوز هذه الحادثة المؤلمة.

/انتهى/

رمز الخبر 1957180
یاسر المصری

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