وزارة الخارجية اليمنية تعبر عن تضامنها مع إيران بعد حادثة ميناء الشهيد رجائي

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن المسيرة، فقد أعرب "جمال عامر"، وزير الخارجية اليمني، عن تضامن بلاده مع الشعب والحكومة الإيرانية الشقيقة بعد الانفجار الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي في بندرعباس.

في رسالة وجهها إلى نظيره الإيراني "عباس عراقجي"، وزير الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، قدم عامر تعازيه باسم اليمن إلى الحكومة والشعب الإيراني وعائلات الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين والجرحى.

كما أكد وزير الخارجية اليمني على إيمان بلاده بقدرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تجاوز هذه الحادثة المؤلمة.

/انتهى/