وزيرا خارجية إيران والسعودية يناقشان العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه بحث وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيد عباس عراقجي ووزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان، في اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر حولها.

وفي بداية هذا الاتصال الهاتفي، أعرب وزير الخارجية السعودي عن أسفه للحادث المؤلم الذي أدى إلى الحرائق في ميناء الشهيد رجائي، وأعرب عن تعازي المملكة العربية السعودية ومواساتها لأسر الضحايا وحكومة وشعب إيران، ودعا الله للجرحى بالشفاء والصحة.

كما عبر وزير خارجية بلادنا عن تقديره لرسائل التعاطف التي تلقاها من كبار المسؤولين السعوديين.

وشرح عراقجي مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن التطورات الإقليمية، وأشار إلى تزايد انعدام الأمن في المنطقة نتيجة استمرار جرائم الكيان الصهيوني في غزة والضفة الغربية واعتداءاته المتكررة على لبنان، داعياً إلى تعبئة المجتمع الدولي لوقف أكبر إبادة جماعية مستمرة في هذا القرن.

كما أطلع عراقجي نظيره السعودي على آخر مستجدات المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة.

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