رئيس الجمهورية: تم اصدار التعليمات الضرورية لمعالجة حادثة ميناء الشهيد رجائي المؤلمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان خلال خطابه في القمة الثالثة للتعاون الاقتصادي بين إيران وأفريقيا التي تقام في طهران: "أولا وقبل كل شيء، أود أن أعرب عن تعازيّ لأسر الضحايا الأعزاء في حادث ميناء الشهيد رجائي المؤلم، ونتمنى الصحة الجيدة للأحباء الذين أصيبوا وتضرروا من الحادث".

وأضاف: "لقد أعطيت التعليمات اللازمة لمعالي وزير الصحة ومجموعة من الخبراء لمتابعة المشاكل وحلها بكل قوة، وآمل أن نتمكن من حل المشاكل التي ظهرت في أسرع وقت ممكن، وهو ما سنفعله".

هذا وقد ادى وقوع انفجار ضخم امس السبت في ميناء الشهيد رجائي في مدينة بندرعباس جنوب البلاد الى مقتل واصابة عشرات من الاشخاص ووقف انشطة الميناء لتسهيل عملية الانقاذ والإطفاء.

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