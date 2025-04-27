برلمانية إيرانية: حتى الأن لم يعرف السبب الدقيق لانفجار بندر عباس

ممثلت الشعب في البرلمان الإيراني عن محافظة بندر عباس فاطمة جرارة، قالت في حوار مع وكالة مهر للأنباء، في معرض ردها على التقارير الإخبارية حول سبب الانفجار في ميناء الشهيد رجائي: إن "التحقيقات جارية، لكن السبب الدقيق لهذا الحادث، سواء كان إهمالاً أو عملية تخريب، لم يتم تحديده بعد، حيث ما يزال الحريق مستمراً".

وأضافت ينبغي إطفاء الحريق أولا ومن ثم إجراء تحقيقات أكثر تفصيلا لافتة إلى أنه يتواجد وفد من اللجان البرلمانية المختلفة، بما في ذلك الأمن القومي والإنشاءات والصحة، في مكان الحادث لتقييم المنطقة وما حدث.

ومن ناحية أخرى، يتواجد هناك أفراد من أجهزة الأمن والحرس الثوري الإيراني وقوات الشرطة وأجهزة المراقبة لإجراء تحقيقات مفصلة ومن ثم تقديم معلومات دقيقة وشاملة للشعب.

وأكدت أنه بناء على ذلك، لم يتم تأكيد أي من الشائعات والمعلومات التي أثيرت حتى الآن حول أسباب هذه الحادثة.

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