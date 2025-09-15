  1. إيران
وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني يزور أفغانستان

استجابةً لدعوة المسؤولين الأفغان في اجتماعات مشتركة سابقة، يتوجه وزير الصناعة والمناجم والتجارة إلى أفغانستان للاطلاع على إمكانيات المعادن والبنية التحتية في مجال التنقيب والاستخراج.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيزور السيد محمد أتابك مدينة هرات اليوم خلال زيارته لأفغانستان للاطلاع على إمكانيات المدينة في اجتماع مع المسؤولين هناك.

ورغب المسؤولون الأفغان في اجتماعات سابقة مع وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني في الاستفادة من إمكانيات بلادنا في مجال التنقيب والاستخراج.

تُعدّ مدينة هرات الأفغانية وجهةً مهمةً في الاجتماعات الثنائية نظرًا لقربها من الحدود الشرقية لإيران وثروتها المعدنية الغنية، وإمكانية توسيع التبادلات في مجال تكنولوجيا التنقيب والاستخراج في هذه المنطقة.


    

