طهران تستضيف قمة التعاون الاقتصادي بين ايران وافريقيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انطلقت صباح اليوم في طهران القمة الثالثة للتعاون الاقتصادي بين إيران وأفريقيا، بحضور الرئيس مسعود بزشكيان، والنائب الأول للرئيس محمد رضا عارف، ومسؤولين من وزارة الداخلية، ومجموعة من المسؤولين من القارة الأفريقية.

وستستضيف إيران في هذا الحدث مسؤولين من الاتحاد الأفريقي، والرئيس، ورئيس الوزراء، ووزراء الاقتصاد والتجارة، ورؤساء غرف التجارة، ورجال الأعمال، والناشطين الاقتصاديين، ورؤساء البنوك وشركات التأمين، ووحدات التصنيع، ومديري الشركات الكبرى والدولية من البلدان الأفريقية.

وقمة التعاون الاقتصادي بين إيران وأفريقيا تشكل نقطة تحول في التطوير المنهجي لتعاون إيران مع هذه القارة. وفي الوقت نفسه، تعتبر القارة الأفريقية فرصة فريدة للتجارة بالنسبة للدول النامية.

في القمة الثالثة للتعاون الإيراني الأفريقي، سجل أكثر من 700 رجل أعمال من 38 دولة أفريقية لحضور الحدث.

ومن المتوقع أن يشارك في القمة أيضا أكثر من 50 مسؤولا على المستوى الوزاري ورؤساء غرف التجارة من 29 دولة أفريقية.

وسيتضمن هذا الحدث أربع جلسات متخصصة على المستوى الوزاري في أربعة مجالات: البتروكيماويات، والصناعات المعدنية والمعدنية، والزراعة والصناعات الغذائية، والصحة والطب.

في اليوم الأول من القمة، سيكون لدينا أربع جلسات متخصصة. سيقوم رجال الأعمال بزيارة معرض إيران إكسبو يوم الاثنين. وسيتوجهون يوم الثلاثاء، بعد عقد ندوة متخصصة في قاعة الخليج الفارسي، إلى أصفهان برفقة وفود حكومية ورجال أعمال أفارقة، حيث سيعقدون لقاءات متخصصة ويزورون أكثر من 10 مراكز ومصانع صناعية في المحافظة. وبطبيعة الحال، في أصفهان، تضاف أيضًا مجالات السياحة والحرف اليدوية إلى المجالات المذكورة أعلاه.

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