توقيع اتفاقيات تجارية واستثمارية مع أفريقيا في 4 قطاعات

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه صرح السيد مهدي حسيني أمين عام القمة الثالثة للتعاون الإيراني الأفريقي قائلا: لقد غادر رجال الأعمال الأفارقة إيران بأيديهم ممتلئة؛ وتشير التقييمات إلى أن رجال الأعمال والتجار الأجانب غادروا إيران بأيديهم كاملة، كما استفاد الناشطون الاقتصاديون في البلاد بشكل كبير من عقد مثل هذا المؤتمر الدولي الكبير.

وأضاف حسيني: "إن المؤشر الرئيسي لهذه الدورة من القمة هو التركيز على تنفيذ الأنشطة التخصصية والموجهة نحو الإنتاج، مما أدى إلى تسهيل الأمور وتكامل البرامج، فضلاً عن رضا المدعوين وتحقيق إنجازات كبيرة".

وقال: "انتهت القمة الثالثة للتعاون الإيراني الأفريقي في حين شهدنا خلال هذه الأيام القليلة أحداثا جيدة للغاية في مختلف المجالات، مثل إبرام عقود تجارية واستثمارية بين رجال الأعمال الأجانب والناشطين الاقتصاديين في البلاد في قطاعات التعدين والزراعة والبتروكيماويات والمعدات الطبية".

وأضاف حسيني: "تشير التقييمات إلى أن معظم رجال الأعمال والتجار الأجانب غادروا إيران بأيدٍ ممتلئة، كما استفاد الناشطون الاقتصاديون في البلاد بشكل كبير من عقد مثل هذا المؤتمر الدولي الكبير".

وأشار إلى أنه في الدورتين الماضيتين من قمة إيران - أفريقيا، جرت الأنشطة عادة بشكل علني وبحضور جميع الشركات من مختلف القطاعات الاقتصادية، وقال: "الفرق بين الدورة الثالثة والدورات السابقة هو تخصصها، لأنه منذ البداية، تم بذل الجهود لإشراك الناشطين الاقتصاديين فقط في أربعة قطاعات اقتصادية مهمة وهي صناعات النفط والبتروكيماويات والتعدين والزراعة والمعدات الطبية، كما تمت دعوة وفود أجنبية بناءً على الخبرة والتجربة في هذه القطاعات". وقد أدى هذا النهج إلى جعل قمة هذا العام لا متخصصة فحسب، بل موجهة نحو تحقيق النتائج أيضا.

وأضاف حسيني: "بما أن المحاور الأربعة المذكورة للقطاعات الاقتصادية شهدت إعادة تعريف وترابطا عمليا وفهماً، فإن الطريقة التي عقدت بها القمة الثالثة للتعاون بين إيران وأفريقيا أسفرت عن نتيجة مهمة، وسنقوم بإبلاغ الرأي العام بتفاصيلها في الوقت المناسب وبطريقة شفافة في الأيام المقبلة".

وأوضح سكرتير القمة الثالثة للتعاون الإيراني الأفريقي أن فكرة عقد القمة على قسمين والتركيز على اللامركزية من طهران وأيضا توجيه الوفود التجارية الأفريقية من العاصمة إلى أصفهان كانت الإجراءات الرئيسية التي تم بحثها في الدورة الثالثة للقمة. وأضاف: "بعد وصول الضيوف من رجال الأعمال إلى طهران وإجراء الزيارات والمشاورات الاقتصادية، قمنا في البداية بتقسيم الوفود التجارية إلى 15 مجموعة بناءً على خبرتها وتجاربها واهتمامها بالقطاعات المعنية، وقمنا بإرسالهم جواً إلى أصفهان لزيارة إنجازات وقدرات إيران". وقد نجح هذا النهج بشكل جيد للغاية لأن المجموعات قامت بزيارة مراكز محددة تقع ضمن مجالات خبرتها وكفاءتها ودخلت في مفاوضات وأبرمت مذكرات تفاهم وعقود مع شركائها التجاريين في هذا المجال.