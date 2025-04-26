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٢٦‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٨:٣٢ م

مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية: الجولة الثالثة من المحادثات مع إيران كانت إيجابية

مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية: الجولة الثالثة من المحادثات مع إيران كانت إيجابية

وصف مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي ترامب، السبت، المحادثات النووية مع إيران كانت بالإيجابية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول، قوله "الجولة الثالثة من المحادثات النووية مع إيران كانت إيجابية وبناءة وتم تحقيق مزيد من التقدم باتجاه التوصل إلى اتفاق". وأضاف "اتفقنا على الاجتماع مرة أخرى قريبا في أوروبا".

وعقدت اليوم السبت، الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين إيران ‏والولايات المتحدة الامريكية في سلطنة عُمان، بعد إعلان الجانبين ‏إحراز تقدم في الاجتماعات الأخيرة في روما.

ويقود المحادثات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث ‏الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف فيما يقوم وزير الخارجية ‏العماني بدر البوسعيدي بدور الوسيط.

رمز الخبر 1957147

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