قاليباف: لجنة برلمانية خاصة تجري تحقيقا حول أبعاد حادثة ميناء الشهيد رجائي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قال خلال الجلسة العلنية اليوم للبرلمان، لقد أحزنت الخسارة الفادحة في الأرواح والإصابات لعدد من المواطنين الأعزاء في الانفجار المحزن الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي قلوب الجميع وأحزنت الشعب الإيرانية.

وقدم أحر التعازي لأسر الضحايا الذين فقدوا أرواحهم في هذا الحادث، سائلا المولى العلي القدير الشفاء العاجل للمصابين والمصابات.

واشار إلى أنه وضعت على جدول أعمال الأجهزة توفير الرعاية الفورية للمصابين ووضع التنسيق اللازم طبقا لأوامر رئيس الجمهورية وبقيادة وزير الداخلية.

وختم قائل: كما أنني قمت على الفور، عقب وقوع الانفجار، بتعيين وفد من أعضاء اللجان البرلمانية، بما في ذلك لجنة العمران والأمن القومي والسياسة الخارجية ولجنة الشؤون الداخلية والمجالس البلدية ولجنة الصحة والعلاج، لإرساله إلى ميناء الشهيد رجائي في محافظة هرمزغان للتحقيق في الوضع وأبعاد الحادث وتقديم تقرير دقيق وشفاف عن عملية التحقيق وأداء الأجهزة إلى البرلمان والشعب.

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