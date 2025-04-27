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٢٧‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٢:٥٤ م

بوتين يصدر اوامر بإرسال عدة طائرات تحمل قوات متخصصة إلى إيران على الفور

بوتين يصدر اوامر بإرسال عدة طائرات تحمل قوات متخصصة إلى إيران على الفور

اعلنت السفار الروسية في طهران أن الرئيس الروسي فلادمير بوتين، أصدر اوامر بإرسال عدة طائرات تحمل قوات متخصصة إلى إيران على الفور للمساعدة في اخماد الحريق في ميناء الشهيد رجائي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه السفارة الروسية في طهران اوضحت انه بناءً على طلب من الشركاء الإيرانيين، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بإرسال عدة طائرات تحمل قوات متخصصة من وزارة الطوارئ الروسية على الفور إلى إيران للمساعدة في عمليات اخماد الحريق في ميناء الشهيد رجائي في بندر عباس.

وأضافت السفارة الروسية في طهران أنه سيتم إرسال فرق الإغاثة هذه، المكونة من خبراء ذوي خبرة، للمساعدة في عمليات اخماد الحرائق في ميناء الشهيد رجائي.

وختمت، نتمنى التوفيق لرجال الإنقاذ الروس ونظرائهم الإيرانيين في احتواء الحريق وإنقاذ هذا الميناء الاستراتيجي للاقتصاد الإيراني وحياة الشعب.

/انتهى/

رمز الخبر 1957202
شیرین سماره

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