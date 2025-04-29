قائم بناه يلتقي مستشار رئيس الوزراء ونائب وزير التجارة العراقي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في هذا اللقاء، أشار محمد جعفر قائم بناه إلى القواسم المشتركة الثقافية والدينية والحدودية بين إيران والعراق، واعتبر توسيع طرق النقل، وخاصة ربط شبكات السكك الحديدية، ضرورة لتعميق العلاقات الاقتصادية والشعبية بين البلدين.

وفي إشارة إلى أهمية مشروع ممر السكك الحديدية شلامجة - البصرة، قال: "إن التزامات الجانب الإيراني في هذا المشروع يتم تنفيذها بشكل جيد، وإن إنشاء البنية التحتية للسكك الحديدية داخل إيران يسير وفق المخطط". ونتوقع من الجانب العراقي أيضًا الإسراع في تنفيذ التزاماته حتى يمكن تشغيل هذا الطريق المهم في أقرب وقت ممكن.

وتابع نائب الرئيس الايراني التنفيذي مستذكرا مذكرة التفاهم التاريخية بين إيران والعراق بشأن ربط السكك الحديدية، قائلا: إن ربط خسروي - بغداد بالسكك الحديدية هو أحد المشاريع الاستراتيجية التي يجب متابعتها بجدية، نظرا لحجم التبادلات التجارية الكبير عبر حدود خسروي. ومن شأن هذه الخطة أن تسهل التبادلات الاقتصادية، كما توفر طريقا جديدا للزوار من البلدين.

وأشار قائم بناه أيضا إلى إنشاء منطقة التجارة الحرة في قصر شيرين في إيران واقترح إنشاء منطقة حرة مماثلة في محافظة الحدود العراقية، مضيفا: "إن إنشاء منطقة حرة مشتركة على حدود قصر شيرين وخانقين من شأنه أن يساعد في تعزيز التبادلات الاقتصادية وتعزيز العلاقات الشعبية بين البلدين".

كما نقل مستشار رئيس الوزراء العراقي حازم الخالدي رسالة تعازي رئيس الوزراء بحادث بندر عباس الأخير، وأعلن عن تقدم مشروع إزالة الألغام على طريق شلامجة - البصرة، وقال: "إن الشركة الإسبانية المسؤولة عن هذا المشروع ستبدأ قريبا عمليات التنفيذ".

وفيما يتعلق بربط خسروي ببغداد، قال: "على الرغم من أنه تم في البداية النظر في إنشاء طريق بري، إلا أن الحكومة العراقية وافقت في الأشهر الأخيرة أيضًا على تنفيذ خط سكة حديد، وخلال زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى إسبانيا، تم توقيع عقد مع شركة إسبانية في هذا الصدد".

وفي اللقاء أشار نائب وزير التجارة العراقي ستار جابري إلى استعداد العراق لإنشاء مناطق صناعية مشتركة بالقرب من الحدود الإيرانية، مؤكدا على ضرورة تسهيل العلاقات الاقتصادية وإزالة العقبات القائمة، واقترح استثمار إيران في المشاريع الاقتصادية العراقية.

وحضر الاجتماع أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة السكك الحديدية للجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد ذاكري، وقدم تقريرًا عن آخر تقدم في مشروع سكة حديد شلامجة - البصرة وخطط تطوير الاتصال بالسكك الحديدية إلى حدود خسروي.

وفي ختام الاجتماع أكد الجانبان على تسريع تنفيذ المشاريع المشتركة، بما في ذلك إكمال ممر سكة حديد شلامجة - البصرة، وخط سكة حديد خسروي - بغداد، وإنشاء مناطق التجارة الحرة المشتركة، وتقرر متابعة القضايا المذكورة أعلاه في إطار اللجنة المشتركة للتعاون بين إيران والعراق.

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