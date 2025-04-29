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٢٩‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٠:٣٥ ص

وزير الأمن الإيراني: إذا تحققت مصالحنا الوطنية سيكون الاتفاق في متناول اليد

وزير الأمن الإيراني: إذا تحققت مصالحنا الوطنية سيكون الاتفاق في متناول اليد

أكد وزير الامن الايراني اسماعيل خطيب أن التفاوض من الأدوات الدبلوماسية المتاحة لإيران اليوم وبطبيعة الحال إذا تحققت مصالحنا الوطنية، سيكون الاتفاق في متناول اليد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الأمن الإيراني اسماعيل خطيب، خلال حضوره اجتماع مجلس الأمن لمحافظة طهران، اشار إلى المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة.

وقال: "الدبلوماسية قدرة مهمة للبلاد، والتفاوض من الأدوات الدبلوماسية المتاحة للجمهورية الإسلامية اليوم. وبطبيعة الحال، إذا تحققت مصالحنا الوطنية، فسيكون الاتفاق في متناول اليد، وما يحدث في المجال الإعلامي يختلف عن ما يحدث في مجال المفاوضات".

وأضاف وزير الامن: "لدينا بالتأكيد ثقة في فريق التفاوض، ونعلم أنهم سيتصرفون في إطار المصالح الوطنية والاهداف التي يحددها المجلس الأعلى للأمن القومي ورئيس الجمهورية وكبار المسؤولين في البلاد".

/انتهى/

رمز الخبر 1957291
شیرین سماره

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