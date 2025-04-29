وزير الأمن الإيراني: إذا تحققت مصالحنا الوطنية سيكون الاتفاق في متناول اليد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الأمن الإيراني اسماعيل خطيب، خلال حضوره اجتماع مجلس الأمن لمحافظة طهران، اشار إلى المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة.

وقال: "الدبلوماسية قدرة مهمة للبلاد، والتفاوض من الأدوات الدبلوماسية المتاحة للجمهورية الإسلامية اليوم. وبطبيعة الحال، إذا تحققت مصالحنا الوطنية، فسيكون الاتفاق في متناول اليد، وما يحدث في المجال الإعلامي يختلف عن ما يحدث في مجال المفاوضات".

وأضاف وزير الامن: "لدينا بالتأكيد ثقة في فريق التفاوض، ونعلم أنهم سيتصرفون في إطار المصالح الوطنية والاهداف التي يحددها المجلس الأعلى للأمن القومي ورئيس الجمهورية وكبار المسؤولين في البلاد".

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