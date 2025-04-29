وزارة الصحة الايرانية تعلن استعدادها لتطوير التعاون مع الدول الأفريقية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رحب علي جعفريان في القمة الثالثة للتعاون الإيراني الأفريقي بتنمية التعاون مع الدول الأفريقية، ووصف القدرات الاقتصادية لقطاع الصحة، بما في ذلك النظام الصحي والعلاج والتعليم الطبي والبحث والتكنولوجيا والأدوية والمعدات الطبية وتطوير البنية التحتية الصحية وطب نقل الدم وغيرها من المجالات ذات الصلة.

ودعا أيضا الناشطين الاقتصاديين من الدول الأفريقية إلى توسيع التعاون مع الجامعات الطبية الإيرانية والمراكز العلمية والبحثية والمؤسسات الطبية وشركات تصنيع الأدوية والمعدات الطبية والشركات القائمة على المعرفة.

وانعقدت القمة الثالثة للتعاون الإيراني الأفريقي في طهران، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، وخاصة في مجال الصحة.

وخلال هذه القمة، عقدت حلقة نقاش متخصصة حول "تطوير التعاون الاقتصادي في قطاع الصحة" بالتعاون مع المديرية الدولية بوزارة الصحة.

وفي هذا الاجتماع تم التعريف بالقدرات التصديرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال الصحة إلى الدول الأفريقية.

وعقدت هذه الندوة بحضور كبار المديرين وممثلي مختلف القطاعات الصحية، حيث تم شرح قدرات إيران في التعاون التجاري والاقتصادي في قطاع الصحة والإعلان عن استعداد البلاد لتطوير التعاون.

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