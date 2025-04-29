البعثة الإيرانية في جنيف تعلن عن رئاسة إيران للدورة الخامسة عشرة لاجتماع الأونكتاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان علي بحريني، ممثل وسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المنظمات الدولية في جنيف، كتب على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتولى رئاسة الدورة الخامسة عشرة لاجتماع لجنة التجارة والتنمية ضمن مؤتمر الأونكتاد في جنيف".

وأضاف: "يهدف هذا الاجتماع إلى تعزيز نهج شامل، ومستدام، ومرن في مجالي التجارة والتنمية على المستوى العالمي".

وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أُسس في عام 1964 بهدف دمج الدول النامية في الاقتصاد العالمي.

ويُعد الأونكتاد أحد الأركان الفرعية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد أُنشئ استنادًا إلى قرار صادر عن الجمعية العامة.

وقد اعتمد الأونكتاد في قراراته بمجال التجارة الدولية والتنمية الاقتصادية مبدأ السيادة الاقتصادية إلى جانب السيادة السياسية، وأكد على مبدأ المساواة، والتعاون الدولي القائم على العدالة، والاعتماد المتبادل الذي يصب في مصلحة الدول النامية.

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