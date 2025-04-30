بالفيديو.. اشتباكات عنيفة بين مجموعات درزية وعناصر من الجولاني في سوريا

أفادت وكالة مهر للانباء أن الاشتباكات بدأت عند جسر أشرفية صحنايا على طريق دمشق-درعا، حيث تقدمت القوات ووصلت إلى منتصف المدينة وسط إطلاق نار كثيف وقذائف صاروخية، ووصلت إلى الأحياء التي يقطنها أبناء طائفة الدروز.

ان السكان يعيشون حالة من الرعب، مع حدوث أضرار كبيرة في الممتلكات جراء الاشتباكات وإطلاق النار المكثف. ولا تزال طائرات استطلاع "إسرائيلية" تحلق في أجواء العاصمة، حيث يسمع السكان صوتها بشكل مستمر.

كما شهدت مدينة جرمانا، الواقعة جنوب العاصمة دمشق، حالة من الهدوء بعد تدخل عناصر من وزارة الدفاع ، الذين فرضوا طوقا أمنيا على المدينة. كما تدخل عدد من وجهاء مدينة صحنايا ومسؤولين من الحكومة السورية لتهدئة الأوضاع إثر الاشتباكات الطائفية التي أسفرت عن سقوط عدد من القتلى.

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