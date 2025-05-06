الجولاني يطلب "ضمانة أمريكية" لحضوره إلى بغداد

أفادت وكالة مهر للأنباء ان مصدر حكومي في العراق قال: "بغداد قدمت ضمانات عديدة لتأمين زيارة الشرع للقمة العربية، لكن الإدارة السورية تراها غير كافية".

وقال المصدر ان الجولاني طلب ضمانة أمريكية، أي يكون تحت حماية شركة أمنية أمريكية مثلاً، لوجود خشية لدى دمشق من استهدافه في العراق"، مبينا أن "قطر، التي لعبت دورا في لقاء الشرع ورئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، تدعم زيارة الشرع للعراق، لكنها لا تمتلك شركة أمنية فيه".

وقدم العراق دعوة رسمية للشرع لحضور القمة العربية في بغداد، التي منتصف الشهر الجاري، الأمر الذي أثار جدلا سياسيا كبيرا، بين مؤيد ومعارض.

كما أثار لقاء رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مع الشرع، المعروف بـ"أبو محمد الجولاني" قائد جبهة تحرير الشام الارهابية (سابقاً)، في وقت سابق بدولة قطر، جدلاً واسعاً خاصة وأن الأخير عليه مذكرة قبض عراقية عندما كان في تنظيم القاعدة خلال وجوده في العراق.

ومن المقرر أن تعقد القمة العربية في بغداد يوم 17 آيار/مايو 2025، وفق ما أعلنه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في شهر آذار/مارس الماضي.

/انتهى/