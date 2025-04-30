بقائي: اليوم الوطني للخليج الفارسي فرصة لمراجعة التاريخ المشترك لشعوب المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في إشارة إلى اليوم الوطني للخليج الفارسي، على صفحته الشخصية: "اليوم الوطني للخليج الفارسي هو احتفال تاريخي محفور في هوية إيران وذاكرة المنطقة، وهو رمز للتعايش والتفاعل والحضارة على مر التاريخ".

وأضاف بقائي: "إن اليوم الوطني للخليج الفارسي هو فرصة لإعادة قراءة التاريخ المشترك لشعوب المنطقة والتأمل في العناصر التي تشكل الهوية الإقليمية والتأكيد على ضرورة تعزيز التقارب وحسن الجوار بين دول المنطقة لتحقيق الأمن الداخلي والتنمية المستدامة لجميع دول غرب آسيا".

يصادف يوم 30 نيسان/أبريل، ذكرى طرد القوات الاستعمارية البرتغالية من المياه الجنوبية الإيرانية وتحرير الخليج الفارسي على يد القوات الايرانية عام 1622 ومن هنا‌ فقد سمي هذا اليوم باليوم الوطني للخليج الفارسي.

ويعتبر الخليج الفارسي ممرا بحريا بالغ الأهمية وكان دومًا يحظى بمكانة سياسية استراتيجية حيث يعتبر اليوم أهم ممر بحري دولي. يؤكد الباحثون الذين بحثوا في اسم الخليج الفارسي بالإجماع أنه يسمى الخليج الفارسي.

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