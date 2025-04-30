الحكومة الايرانية: الخليج الفارسي سيبقى فارسيا الى الأبد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها كتبت فاطمة مهاجراني على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "لقد أدرجنا اسم الخليج الفارسي في التقويم؛ ليس لتذكير أنفسنا، بل لتذكير من ينسى ذلك".

وأضافت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: "هذا الخليج فارسي ولن يمحى هذا الإسم من تاريخ الأمس والغد بأية حيلة"، مؤكدة: "هذه التربة، وهذا الدم، وهذا البحر مرتبطة باسم إيران، والخليج الفارسي سوف يظل فارسيًا إلى الأبد".

هذا ويصادف يوم 30 نيسان/أبريل، ذكرى طرد القوات الاستعمارية البرتغالية من المياه الجنوبية الإيرانية وتحرير الخليج الفارسي على يد القوات الايرانية عام 1622 ومن هنا‌ فقد سمي هذا اليوم باليوم الوطني للخليج الفارسي.

ويعتبر الخليج الفارسي ممرا بحريا بالغ الأهمية وكان دومًا يحظى بمكانة سياسية استراتيجية حيث يعتبر اليوم أهم ممر بحري دولي. يؤكد الباحثون الذين بحثوا في اسم الخليج الفارسي بالإجماع أنه يسمى الخليج الفارسي.

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