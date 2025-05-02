بقائي: مزاعم فرنسا بشأن البرنامج النووي الإيراني باطل ولا أساس له من الصحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر إسماعيل بقائي رسالة على شبكة التواصل الاجتماعي إكس يوم الجمعة ردا على ادعاء وزير الخارجية الفرنسي، كتب فيها: "إن التصريحات الكاذبة، إلى جانب التهديد بإعادة فرض العقوبات على إيران، تعزز الشكوك في أن موقف فرنسا النقدي معرض لخطر التحول إلى دور تخريبي". ومن المؤكد أن مثل هذا النهج لن يضيف شيئا إلى هيبة فرنسا ومكانتها في أوروبا والعالم.

وأطلق وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مؤخرا ادعاءات لا أساس لها من الصحة وذات دوافع سياسية بشأن البرنامج النووي السلمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك الادعاء الذي لا أساس له من الصحة بأن "إيران على وشك تطوير أسلحة نووية".

/انتهى/