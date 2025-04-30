وزير الدفاع الإيراني: نحمي هوية الخليج الفارسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الدفاع الايراني، العميد عزيز ناصر زاده في تصريحات له اليوم الأربعاء بمناسبة اليوم الوطني للخليج الفارسي: "إن أول خطوة نقوم بها في المنطقة هي تحقيق المزيد من التقارب والتعاون حتى لا يتم العبث بالوثائق الدولية السارية أو تغييرها".

وأضاف العميد نصيرزاده: "هناك وثائق دولية سارية المفعول باسم الخليج الفارسي، ونحن نعمل على زيادة التقارب في الثقافة والاقتصاد والقضايا التقنية والأمن في المنطقة".

وأكد وزير الدفاع: "اننا سنحمي هوية الخليج الفارسي"، مضيفا : "أعتقد أن منطقة الخليج الفارسي ستصل إلى أفق مشرق من التقارب في المستقبل".

/انتهى/