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٣٠‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٥:٣٧ م

روسيا تهنئ إيران باليوم الوطني للخليج الفارسي

روسيا تهنئ إيران باليوم الوطني للخليج الفارسي

هنأت سفارة روسيا لدى طهران اليوم الوطني للخليج الفارسي الى جميع الايرانيين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها نشرت السفارة الروسية في طهران رسالة عبر حسابها على منصة "اكس" هنأت فيها إيران باليوم الوطني للخليج الفارسي.

وكتب السفارة الروسية على حسابها: "يوم الخليج الفارسي مبارك لجميع الأصدقاء الإيرانيين".

روسيا تهنئ إيران باليوم الوطني للخليج الفارسي

يصادف يوم 30 نيسان/أبريل، ذكرى طرد القوات الاستعمارية البرتغالية من المياه الجنوبية الإيرانية وتحرير الخليج الفارسي على يد القوات الايرانية عام 1622 ومن هنا‌ فقد سمي هذا اليوم باليوم الوطني للخليج الفارسي.

ويعتبر الخليج الفارسي ممرا بحريا بالغ الأهمية وكان دومًا يحظى بمكانة سياسية استراتيجية حيث يعتبر اليوم أهم ممر بحري دولي. يؤكد الباحثون الذين بحثوا في اسم الخليج الفارسي بالإجماع أنه يسمى الخليج الفارسي.

/انتهى/

رمز الخبر 1957377
جواد ماستری فراهانی

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