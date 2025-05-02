إيران تدين بشدة جرائم الحرب الأميركية في اليمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصف المتحدث باسم الخارجية الايراني اسماعيل بقائي، العدوان العسكري الأمريكي على اليمن بأنه انتهاك واضح لسيادة اليمن وسلامة أراضيه وانتهاك صارخ لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وأكد أن هذه الهجمات تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لأنها تستهدف المناطق السكنية والبنية التحتية الحيوية في اليمن.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن أسفه لتقاعس الأمم المتحدة ومجلس الأمن تجاه انتهاك الولايات المتحدة الصارخ للقانون وقتلها للأبرياء. وقال إن العدوان الأميركي المستمر على اليمن، إلى جانب الإبادة الجماعية المستمرة في غزة والضفة الغربية، والأعمال الإرهابية للكيان الصهيوني ضد لبنان، تساهم في تفاقم انعدام الأمن في منطقة غرب آسيا، وذكّر جميع دول المنطقة بالمسؤولية المشتركة لمواجهة التحريض على الحرب وانعدام القانون من قبل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة.

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