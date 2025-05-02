  1. إيران
  2. السياسة
٠٢‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٠:١٧ م

إيران تدين بشدة جرائم الحرب الأميركية في اليمن

إيران تدين بشدة جرائم الحرب الأميركية في اليمن

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي بشدة الهجمات المتكررة للجيش الأمريكي خلال اليوم والليلة الماضية على مناطق مختلفة من محافظات صنعاء وصعدة والجوف في اليمن واستهداف البنى التحتية والمناطق السكنية في البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصف المتحدث باسم الخارجية الايراني اسماعيل بقائي، العدوان العسكري الأمريكي على اليمن بأنه انتهاك واضح لسيادة اليمن وسلامة أراضيه وانتهاك صارخ لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وأكد أن هذه الهجمات تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لأنها تستهدف المناطق السكنية والبنية التحتية الحيوية في اليمن.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن أسفه لتقاعس الأمم المتحدة ومجلس الأمن تجاه انتهاك الولايات المتحدة الصارخ للقانون وقتلها للأبرياء. وقال إن العدوان الأميركي المستمر على اليمن، إلى جانب الإبادة الجماعية المستمرة في غزة والضفة الغربية، والأعمال الإرهابية للكيان الصهيوني ضد لبنان، تساهم في تفاقم انعدام الأمن في منطقة غرب آسيا، وذكّر جميع دول المنطقة بالمسؤولية المشتركة لمواجهة التحريض على الحرب وانعدام القانون من قبل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة.

/انتهى/

رمز الخبر 1957433

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات