خرازي: نأمل أن تعمل حكومة أرمينيا على تبديد مخاوف الجمهورية الإسلامية الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نائب وزير خارجية أرمينيا التقى يوم الأربعاء مع خرازي، وقدم له شرحاً حول أحدث التطورات في عملية السلام بين يريفان وباكو.

وخلال اللقاء، شدّد خرازي على ضرورة احترام سيادة أرمينيا وأذربيجان ووحدة أراضيهما، ورفض أي تغيير في الحدود بين البلدين، داعياً إلى إرساء السلام والاستقرار في منطقة القوقاز. كما أعرب عن معارضته لوجود الولايات المتحدة في أرمينيا عبر شركة استثمارية تتولى إدارة المسار الاتصالي بين الدولتين، محذراً من أن ذلك قد يشكل مدخلاً لمزيد من التدخل الأميركي في المنطقة، وقال: "نأمل أن تعمل حكومة أرمينيا على تبديد مخاوف الجمهورية الإسلامية الإيرانية."

ومن جانبه، أعرب واهان كوستانيان، نائب وزير خارجية أرمينيا، عن شكره للدعم الدائم الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية ليريفان، مؤكداً مراعاة بلاده لملاحظات إيران وخطوطها الحمراء في علاقاتها الخارجية، معرباً عن أمله في أن تساهم الزيارة المقبلة لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى أرمينيا وتوقيع مذكرات التفاهم الجديدة في تعزيز مسار التعاون بين البلدين أكثر من أي وقت مضى.

