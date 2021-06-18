صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

واستهدفت المقاومة الفلسطينية "كفر عزة" في غلاف غزة بالرشاشات الثقيلة بعد ساعة من قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ودوّت صافرات الإنذار في "كفر عزة" في غلاف غزة نتيجة اطلاق نيران المضادات الأرضية من غزة باتجاه أجواء الغلاف.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، بـ4 صواريخ، تابعاً للمقاومة الفلسطينية، في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، دون أن يسر عن وقوع إصابات.

أفاد أور هيلار، المراسل العسكري للقناة 13 الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلية قصف أهدافاً تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، رداً على إطلاق البالونات الحارقة.

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