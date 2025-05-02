اللواء صفوي: ترامب سيكون السبب الرئيسي في تراجع أميركا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال اللواء السيد يحيى صفوي مساعد ومستشار القائد العام للقوات المسلحة في كلمة له خلال مراسم الذكرى السنوية لعملية سيد الشهداء في فكة، إن تصرفات دونالد ترامب، كشخصية مخربة وخارجة عن القانون، تتسبب في اضطراب الوضع الداخلي في الولايات المتحدة وكذلك عدم الاستقرار على الساحة الدولية.

وأضاف: "من خلال اتباع نهج المواجهة في السياسة الخارجية، دخل ترامب في توترات مع العديد من الدول، وأدلى بتصريحات وأفعال غير تقليدية". لقد أدى هذا الاتجاه إلى إرباك الوضع الداخلي الأميركي والنظام العالمي، وقد يؤدي إلى إضعاف وتراجع مكانة تلك البلاد.

وتابع اللواء صفوي: من خلال دراسة شخصية قادة مختلف دول العالم، سواء كانوا رؤساء أو ملوكًا أو أمراء، يمكننا أن نرى أن زعيم الجمهورية الإسلامية الإيرانية يمتلك خصائص مثل الحكمة والشجاعة واللطف والعقلانية والتوجه إلى العدالة وبساطة الحياة، وهي مجموعة من الخصائص يمكن رؤيتها في عدد قليل من القادة.

وفي جانب آخر من كلمته، قال مساعد القائد العام: "إن الهدف من إقامة مثل هذه الاحتفالات هو نقل ثقافة الجهاد والمقاومة إلى الجيل الشاب".

وقال: "خلال الحرب، كان الحرس الثوري والقوات التعبئة حلفاء، واليوم، كما اتبعنا الإمام الخميني خلال الحرب، علينا أيضًا اتباع سماحة القائد، الذي يقود الثورة منذ 36 عامًا. ومن ناحية أخرى، يجب علينا دعم أي حكومة تصل إلى السلطة". اليوم أصبح أعداؤنا أضعف من ذي قبل، وأصبحنا أقوى من ذي قبل.

وتابع اللواء صفوي: "الظروف بعد الإمام الخميني كانت صعبة للغاية". لقد دارت حولنا ثلاث حروب كبرى، وحدثت أيضاً صراعات داخلية حادة، لكن قيادة سماحة القائد ووجود الشعب على الساحة ساعدنا في التغلب على هذه الأزمات.

وقال مساعد القائد العام: "إن محافظة خوزستان تمتلك موارد هائلة يمكنها توفير الغذاء لـ 50 مليون شخص، كما أن 80 بالمائة من موارد النفط في بلادنا تقع أيضاً في هذه المحافظة". ونأمل أن نوفر في برنامج تخطيط الأراضي المتضمن في الخطة السابعة الظروف الملائمة للشعب وأن تصبح الجمهورية الإسلامية نموذجاً لشعوب الدول الأخرى.

وأضاف: "وبالطبع فإن شعوب غزة ولبنان واليمن تعلمت اليوم طريق المقاومة من الشعب الإيراني، كما أن قائد القوة الإيرانية علم جبهة المقاومة والمقاتلين الآخرين طريق المقاومة".

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