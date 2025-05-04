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٠٤‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٢:٤٥ م

2000 شركة محلية وأجنبية تشارك في معرض صناعة النفط الإيرانية

2000 شركة محلية وأجنبية تشارك في معرض صناعة النفط الإيرانية

أكثر من 2000 شركة إيرانية وأجنبية تشارك في معرض طهران الدولي التاسع والعشرين للنفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات؛ رقم يحطم الرقم القياسي لعدد المشاركين في الدورات السابقة لهذا المعرض.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ستقام الدورة التاسعة والعشرون للمعرض الدولي للنفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات في الفترة من 8 مايو لمدة أربعة أيام في الموقع الدائم للمعارض الدولية في طهران.

ويشارك في هذه النسخة من المعرض 2000 شركة إيرانية وأجنبية؛ وتمثل هذه الإحصائية أكبر عدد من المشاركين في جميع دورات معرض طهران الدولي للنفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات، محطمة الرقم القياسي لحضور الشركات في هذا الحدث.

وبطبيعة الحال، كان عدد المتقدمين لحضور المعرض أعلى من ذلك، ولكن بسبب مساحة العرض المحدودة، لم تتمكن بعض الشركات من العرض خلال هذه الفترة.

ومن بين هذا العدد من المشاركين، هناك حصة كبيرة مخصصة للشركات القائمة على المعرفة، والتي تلقت استقبالا رائعا من معرض طهران الدولي التاسع والعشرين للنفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات.

يعد المعرض الدولي للنفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات في إيران، باعتباره أكبر حدث صناعي وتجاري في إيران في هذا المجال، والذي يقام سنويًا بحضور عدد كبير من الشركات المحلية والأجنبية القادرة في صناعات النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات، فرصة ثمينة للغاية للشركات العاملة في هذه الصناعة لتقديم إنجازاتها ومنتجاتها لأصحاب المصلحة والخبراء في هذه الصناعة وتوجيه أنشطتها وابتكاراتها المستقبلية من خلال النظر في اتجاه الطلب في السوق واتجاه ونمو هذه الصناعة.

/انتهى/

رمز الخبر 1957489
جواد ماستری فراهانی

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