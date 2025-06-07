  1. إيران
  2. المجتمع
٠٧‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٩:٠٧ ص

زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب منطقة سردشت بمدينة دزفول جنوب غرب ايران

زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب منطقة سردشت بمدينة دزفول جنوب غرب ايران

ضرب زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر منطقة سردشت بمدينة دزفول في محافظة خوزستان جنوب غرب ايران في الساعة 1:45 من فجر اليوم السبت .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه افاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، ان الزلزال وقع على عمق 9 كيلومترات من سطح الارض.

وسُجِّل الزلزال عند خط الطول 50.267 درجة شرقًا وخط العرض 30.452 درجة شمالًا.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن أضرار جراء الزلزال.

وتُعد سردشت إحدى المناطق الجبلية والمديريات التابعة لمدينة دزفول في شمال خوزستان، على طول سلسلة جبال زاكرس.

تقع بلدة سردشت على بعد حوالي 45 كيلومترًا شمال شرق مدينة دزفول وعلى بعد حوالي 200 كيلومتر من مدينة أهواز مركز محافظة خوزستان جنوب غرب ايران.

/انتهى /

رمز الخبر 1958922

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات