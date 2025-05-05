الاقتصاد الإيراني يشهد نمواً بنسبة 2.8% في العام الماضي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مركز الأبحاث أشار إلى أن النمو الاقتصادي في الشهر الأخير " إسفند" من العام 1403 الايراني مقارنةً بالشهر نفسه من العام السابق يُقدّر بـ 3.6%، في حين يُقدّر النمو الاقتصادي بدون النفط بـ 4.2%.

وتظهر تقديرات المركز أن القيمة المضافة في قطاع "الزراعة" شهدت نمواً بنسبة 4.6%، بينما سجل قطاع "النفط الخام والغاز الطبيعي" نمواً سلبياً بنسبة 3.8%. كما حقق قطاع "الصناعات والمعادن" نمواً بنسبة 3.1%، وقطاع "الخدمات" نمواً بنسبة 5.1%.

وأضافت المركز ان في فصل الشتاء من العام 1403 مقارنةً بالفصل نفسه من العام السابق، يُقدّر النمو الاقتصادي للبلاد بـ 1.8%، والنمو بدون النفط بـ 1.9%.

وبذلك، يُقدّر النمو الاقتصادي للبلاد في عام 1403 مقارنةً بعام 1402 بـ 2.8%، بينما يُقدّر النمو بدون النفط بـ 2.7%. ويُعتبر هذا الرقم أقل بحوالي نقطتين مئويتين من النمو المحقق في السنوات 1399 إلى 1402، والذي بلغ متوسطه 4.7%.

كما تشير نتائج تقديرات مركز أبحاث المجلس إلى أن الناتج المحلي الإجمالي مع النفط في شهر إسفند من العام 1403 شهد نمواً بنسبة 3.6%، بينما سجل النمو بدون النفط 4.2%.

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