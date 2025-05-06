زيادة الطاقة الإنتاجية لـ 2952 وحدة اقتصادية في البلاد

أفادت وكالة مهر للأنباء، أشار المدير العام لمنظمة الصناعات الصغيرة والمدن الصناعية في إيران إلى جهود رفع موانع الإنتاج، قائلًا إن المنظمة بدأت في المرحلة الأولى بتحديد المشكلات، ومن خلال عقد اجتماعات وندوات مختلفة، تعمل على إزالة موانع الإنتاج من خلال تأمين المواد الأولية، وتطوير سوق المنتجات المنتجة من خلال بناء العلامات التجارية، والتسويق، وتحديد الأسواق المطلوبة، وحل مشكلات السوق، والتعاون مع مستثمرين جدد.

وأضاف أن استخدام الوحدات الإنتاجية للقدرات التي توفرها الشركات المعتمدة على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة سيساهم أيضًا في زيادة الإنتاج، معربًا عن توقعاته بأن تدخل الشركات في هذا المجال.

كما أشار إلى تسمية العام من قبل قائد الثورة الإسلامية بعنوان "الاستثمار في الإنتاج"، مؤكدًا أن خطة هذه المنظمة تركز على "إحياء المشاريع المتوقفة" ويجب أن تصل المشاريع إلى مرحلة التشغيل.

وأكد أنصاري أن تطوير وتمكين الوحدات الاقتصادية هو من أولويات العمل، وسيتم تحقيق ذلك من خلال التعليم والتركيز على التكنولوجيا.

وكشف المدير العام لمنظمة الصناعات الصغيرة والمدن الصناعية عن إحياء 1344 وحدة صناعية في المدن الصناعية، مشيرًا إلى أن هذا العدد من الوحدات يأتي في إطار تعزيز الإنتاج وإعادة القوى العاملة التي تم تسجيلها في العام الماضي.

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