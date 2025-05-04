ايران تكشف عن صاروخ "قاسم بصير" الباليستي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كشفت ایران الليلة عن صاروخ باليستي جديد يسمى "قاسم بصير" الذي يعد أحدث إنجاز في الصناعة العسكرية.

ويبلغ مدى هذا الصاروخ 1200 كيلومتر كحد ادنى.

وقال وزير الدفاع الايراني، العميد نصير زاده خلال الكشف عن الصاروخ وردا على التهديدات الامريكية: إذا تعرضنا لاعتداء سنرد بقوة وسنستهدف كافة المصالح والقواعد الأميركية.

واضاف: ليس لدينا أي عداء مع دول الجوار لكن القواعد الأمريكية أهداف لنا إذا تعرضنا للاعتداء.

وحول الصاروخ الجديد قال وزير الدفاع الإيراني: صاروخ قاسم بصير مقاوم للحرب الإلكترونية ويمكنه تجاوز الأنظمة المضادة للصواريخ الباليستية.

واضاف ان صاروخ "قاسم بصير" قادر على المناورة بشكل اكبر ويحقق اهدافه في جميع الظروف بفضل نظام التوجيه والتحكم الجديد وجسمه المصنوع من الياف الكربون التي تبقي الصاروخ متخفيا لحد كبير عن الرادارات.