وزارة الصحة اليمنية تعلن عن ارتفاع ضحايا العدوان الصهيوني على العاصمة صنعاء إلى 150 شهيدًا وجريحًا

صرحت وزارة الصحة والبيئة بارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على اليمنية العاصمة صنعاء إلى 150 شهيدًا وجريحًا.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكدت الوزارة، في بيان، استشهاد ثمانية مواطنين وإصابة 142 آخرين جراء الغارات الصهيونية على العاصمة.
وأشارت إلى أن فرق الدفاع المدني والإنقاذ ما تزال تواصل عمليات البحث عن ضحايا تحت الأنقاض والركام.
/انتهى/
