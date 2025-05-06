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٠٦‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٤:٥١ م

عراقجي: رضا مجلس خبراء القيادة عن أداء وزارة الخارجية دليل على الوفاق الوطني

عراقجي: رضا مجلس خبراء القيادة عن أداء وزارة الخارجية دليل على الوفاق الوطني

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، تستمر جهود وزارة الخارجية في إطار نهج الفهم الوطني والحفاظ على الكرامة الوطنية، ويعتبر رضا آعضاء مجلس الخبراء القيادة عن أداء هذه الوزارة دليلاً على الوفاق الوطني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على هامش اليوم الثاني من مؤتمر خبراء القيادة في قم، أشار إلى الأجواء الإيجابية السائدة في المؤتمر، قائلا: "إن أعضاء مجلس خبراء القيادة، أعربوا عن ارتياحهم لأنشطة وزارة الخارجية، وقيموا نهج هذه الوزارة تجاه التفاهم الوطني والحفاظ على الكرامة الوطنية".

وأضاف من بين المواضيع التي أثيرت في هذا اللقاء مواضيع مثل آخر التطورات في مجال السياسة الخارجية، وعملية المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، وأسباب اعتماد هذا الأسلوب من التفاوض، وسياسة الجوار للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإنجازات الدبلوماسية الاقتصادية، والتفاعلات الإقليمية مع منظمات مثل منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة البريكس، فضلاً عن المراجعة الشاملة لتاريخ وعملية المفاوضات والتهديدات من الولايات المتحدة.

وأكد إن المستوى العالي من الرضا لأعضاء مجلس الخبراء عن أداء الجهاز الدبلوماسي يعد دليلا على الوفاق الوطني ودعما قيما لاستمرار مسار وزارة الخارجية في مجال السياسة الخارجية للبلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1957601
شیرین سماره

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