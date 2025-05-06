وزيرة الطرق الإيرانية تلتقي رئيس الوزراء القطري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها التقت وزيرة الطرق والتنمية الحضرية في بلادنا فرزانة صادق مع محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري في الدوحة اليوم 6 مايو و وأجرت محادثات معه.

هدف هذا اللقاء إلى استعراض التعاون المشترك بين البلدين في مجالات النقل. وفي هذا الاجتماع، ناقش وزيرة الطرق الإيراني ورئيس الوزراء القطري القضايا ذات الأهمية للبلدين وسبل حلها. وركز اللقاء على استعراض التعاون الثنائي في مجالات النقل الجوي والبنية التحتية للنقل والموانئ والشحن.

كما تم خلال اللقاء مناقشة وتبادل وجهات النظر حول تطوير ميناء دير، وزيادة التعاون في مجال النقل بين ميناء بوشهر والموانئ القطرية، وإنشاء خطوط شحن جديدة للبضائع والركاب، وتوقيع اتفاقية النقل البري الدولي بين البلدين، والتعاون في بناء وتطوير البنية التحتية للنقل والعبور في شكل ممرات الشمال والجنوب، وعشق آباد، وتركيا وإيران وقطر.

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