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٢٥‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٨:٠١ ص

وزيرة الطرق الإيرانية تزور العراق لمتابعة المشاريع مشتركة بين البلدين

وزيرة الطرق الإيرانية تزور العراق لمتابعة المشاريع مشتركة بين البلدين

وصلت وزيرة الطرق وبناء المدن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى العراق بهدف متابعة العلاقات الثنائية في مجال النقل، ومشروع سكك حديد شلمجه–البصرة، وتوفير التسهيلات القصوى لزوار أربعين الإمام الحسين عليه السلام.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حظيت فرزانه صادق، مساء السبت، باستقبال رسمي لدى وصولها إلى العراق من قبل السيد حازم راضي، مساعد وزير النقل العراقي، ومحمد كاظم آل صادق، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد.

وفي أولى محطات زيارتها، توجهت الوزيرة إلى موقع استشهاد الفريق قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس ورفاقهما، حيث قرأت الفاتحة ترحماً على أرواحهم وأعربت عن احترامها لمقامهم.

ومن المقرر أن تلتقي وزيرة الطرق برئيس الوزراء العراقي، ووزير النقل، ووزير الداخلية، في إطار جدول أعمال يسعى لتعزيز التعاون الثنائي.

وتهدف هذه اللقاءات إلى دراسة آخر مستجدات العلاقات المشتركة، وتقييم مدى تقدم التعاون في مجال النقل، ومتابعة مشروع سكك حديد شلمجه–البصرة، إلى جانب مناقشة التحضيرات المتعلقة بتنظيم مراسم أربعين الإمام الحسين عليه السلام، مع التركيز على تقديم أقصى التسهيلات للزوار.

/انتهى/

رمز الخبر 1958406

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