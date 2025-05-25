وزيرة الطرق الإيرانية تزور العراق لمتابعة المشاريع مشتركة بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حظيت فرزانه صادق، مساء السبت، باستقبال رسمي لدى وصولها إلى العراق من قبل السيد حازم راضي، مساعد وزير النقل العراقي، ومحمد كاظم آل صادق، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد.

وفي أولى محطات زيارتها، توجهت الوزيرة إلى موقع استشهاد الفريق قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس ورفاقهما، حيث قرأت الفاتحة ترحماً على أرواحهم وأعربت عن احترامها لمقامهم.

ومن المقرر أن تلتقي وزيرة الطرق برئيس الوزراء العراقي، ووزير النقل، ووزير الداخلية، في إطار جدول أعمال يسعى لتعزيز التعاون الثنائي.

وتهدف هذه اللقاءات إلى دراسة آخر مستجدات العلاقات المشتركة، وتقييم مدى تقدم التعاون في مجال النقل، ومتابعة مشروع سكك حديد شلمجه–البصرة، إلى جانب مناقشة التحضيرات المتعلقة بتنظيم مراسم أربعين الإمام الحسين عليه السلام، مع التركيز على تقديم أقصى التسهيلات للزوار.

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