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٠٢‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١:٠١ م

الحكومة العراقية تحظر نشاطات الأحزاب المناوئة لإيران على أراضيها

الحكومة العراقية تحظر نشاطات الأحزاب المناوئة لإيران على أراضيها

قررت الحكومة العراقية، ممثلة بمستشارية الأمن القومي، حظر جميع أنشطة الأحزاب والجماعات المعارضة للجمهورية الاسلامية الايرانية المتواجدة على اراضيه، لا سيما في إقليم كردستان العراق؛ وذلك في إطار التزامات بغداد بتعزيز أمن الحدود والعلاقات الثنائية مع ايران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حسب وثيقة رسمية صادرة عن مكتب رئيس الوزراء ومستشارية الأمن القومي في العراق، فقد تم توجيه الأوامر إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية، وهيئة المنافذ الحدودية، وحكومة الإقليم، باتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا القرار، والذي يشمل :-

1 : إغلاق مقارّ تلك الجماعات ومنع أي نشاط سياسي أو إعلامي أو عسكري لها.

2 : منع استخدام الأراضي العراقية كمنصة للتحريض أو شن هجمات على إيران.

3 : تشديد الرقابة على المناطق الحدودية المشتركة، خصوصًا المناطق الجبلية التي كانت تُستخدم سابقًا من قبل بعض الفصائل.

4 : تعزيز التنسيق الأمني بين بغداد وأربيل لضمان تنفيذ القرار بشكل شامل.

/انتهى/

رمز الخبر 1957419

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