الاتحاد الأوروبي: ندعم الدبلوماسية بشأن القضية النووية الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباءـ انها قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن الاتحاد يدعم الدبلوماسية بشأن القضية النووية الإيرانية.

وفي رسالة على موقع التواصل الاجتماعي "X"، كتبت كالاس: "تحدثت مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للتأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي للدبلوماسية بشأن القضية النووية الإيرانية وخفض التصعيد في المنطقة".

وكررت مرة أخرى مزاعم الاتحاد الأوروبي التي لا أساس لها من الصحة بأن إيران تقدم دعما عسكريا لروسيا، وأضاف: "لقد دعوت إيران إلى التوقف عن تقديم الدعم العسكري لروسيا، وأثرت المخاوف بشأن المواطنين الأوروبيين المعتقلين وحقوق الإنسان"، مضيفة: "العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإيران تشهد تقدما في كافة المجالات".

وتأتي تصريحات كالاس بشأن دعم الدبلوماسية بشأن القضية النووية الإيرانية في وقت بدأت فيه المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بشأن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ أواخر أبريل/نيسان.

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