فشل الحملة الدعائية على سفينة زاغروس؛ المهمة مستمرة

أفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وفي تصريحاته خلال مراسم إحياء يوم المعلم في نوشهر، قال الأدميرال إيراني: "اليوم، في مواجهة صفوف أعداء النظام حاملات طائراتهم ، تم إرسال فريق شاب مع سفينة تزن 85 طنًا، حيث وقف شبابنا الغيورون بمواجهة مئات الصواريخ، ويجب أن يعلم الجميع أن شبابنا سيقفون بقوة حتى مع قارب واحد ضد الشيطان الأكبر، واليوم يُظهر أبناء الأمة الغيورة قوتهم في البحار."

كما أكد قائد القوة البحرية للجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، أن السفينة الاستخباراتية الإيرانية بالكامل "زاغروس" تواصل مهمتها بفخر في البحر، رغم ادعاءات العدو بأنها تعاني من عطل فني في المحرك.

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