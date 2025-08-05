تشغيل سفينة ركاب في ميناء نوشهر شمال إيران قريبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار سعيد كيا كجوري، في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء، إلى انخفاض عمليات التفريغ في موانئ منطقة بحر قزوين في ظل سياسات روسيا، قائلاً: "سنّت روسيا قوانين تحظر تصدير الحبوب، وخاصة الذرة، مما أدى إلى انخفاض حاد في نشاط الموانئ".

وأضاف أن هذه القوانين أثرت على جميع موانئ بحر قزوين، قائلاً: "منذ بداية هذا العام، انخفض نشاط التفريغ في ميناء نوشهر بنسبة 32% مقارنةً بالعام الماضي".

في إشارة إلى التراجع الحاد في نشاط الموانئ، صرّح كياكجوري قائلاً: "بالطبع، عاد نشاط الموانئ إلى طبيعته منذ 20 يومًا، ومن المؤمل أن يُعوّض هذا التأخير بنهاية العام".

وتناول المدير العام للموانئ والشؤون البحرية في مازندران إجراءات الاستثمار في ميناء نوشهر، قائلاً: "يُعد إنشاء مستودع بمساحة 10,000 متر مربع، بنسبة إنجاز 12%، بمشاركة شريك تجاري واستثمار من القطاع الخاص، أحد الإجراءات التي ستُنفّذ بنهاية العام باستثمار قدره 200 مليار تومان".

صرح كياكجوري قائلاً: تبلغ المساحة الحالية لميناء نوشهر حوالي 40 هكتارًا، ومع إضافة 150 هكتارًا، ستحدث نقلة نوعية في أنشطة الميناء.

وأضاف: "نُشير إلى تقدم مشروع طريق الوصول الرئيسي إلى ميناء نوشهر، ونُشير إلى أن نسبة الإنجاز في هذا المشروع تبلغ 93%".

واعتبر المدير العام لموانئ مازندران السياحة البحرية من أهم الإجراءات التي تتخذها الموانئ، وأشار إلى أن السفينة البحرية المخصصة تُعدّ أداةً لتطوير الأنشطة السياحية، وفي هذا الصدد، تم شراء سفينة ركاب سياحية من قبل القطاع الخاص، وهي تخضع لإصلاحات دورية وستبدأ العمل في الأشهر القليلة المقبلة.

وأشار كياكجوري إلى تأثير انخفاض مستوى سطح البحر على الميناء وقطاع النقل البحري، وقال: "في هذا الصدد، نتخذ الإجراءات اللازمة للحد من هذا الضرر، وقد يكون من الضروري إنشاء رصيف جديد على بُعد أمتار قليلة".

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