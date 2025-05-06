فرنسا تدين خطة السيطرة على غزة: "إسرائيل" تنتهك القانون الإنساني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بارو، قوله إن الحكومة الإسرائيلية "تنتهك القانون الإنساني".

كما أكد أن "الحاجة الأكثر إلحاحاً هي وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق".

يُذكر أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن منذ أيام أن "الجيش" الإسرائيلي "صعد درجة في قطاع غزة، وأن القوات تسيطر على أراضٍ وتدمر بنى تحتية".

وقال نتنياهو إن "الجيش" الإسرائيلي سيسيطر على "محور موراغ" في إطار تقطيع قطاع غزة، وسيكون هذا المحور "محور فيلادلفيا الإضافي" أو "محور فيلادلفيا الثاني"، وفق ما أكدت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

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