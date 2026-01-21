دبلوماسيون أجانب يتفقدون مناطق متضررة من جراء أعمال الشغب الأخيرة في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحسب بلدية طهران، فقد جاءت هذه الزيارة بهدف تقديم رواية دقيقة وحقيقية عن مختلف ابعاد الأحداث الاخيرة، والكشف عن طبيعة الأعمال التخريبية والإرهابية التي تقف وراءها الولايات المتحدة و"إسرائيل".

وأعرب الدبلوماسيون المشاركون في هذه الجولة التفقدية، عن أسفهم لما جرى، مؤكدين تضامنهم مع الشعب الإيراني، وأشادوا بروح الصمود والمقاومة التي أظهرها في مواجهة الفتن والأعمال التخريبية، معتبرين أن ما شاهدوه دليل واضح على مظلومية الإيرانيين ومحاولات الأعداء الرامية للمساس بأمنهم واستقرارهم.

كما قام، خلال هذه الجولة، صحفيون ومصورون من وسائل إعلام أجنبية الى جانب مسؤولين محليين، بتفقد مواقع متضررة شملت مرفق الحافلات في المنطقة الرابعة من بلدية طهران، ومساجد محرّقة، وحوزات علمية (مدارس اسلامية) منكوبة، حيث عبروا عن دهشتهم وأسفهم لحجم الخسائر وعمق الجرائم الإرهابية التي شاهدوها.

من جانبه، قدم رئيس المنطقة الرابعة لبلدية العاصمة "محمد موسوي"، شرحا مسهبا حول الأحداث الأخيرة؛ لافتا بانه تم في غضون اقل من ساعة واحدة فقط إحراق 14 حافلة نقل عام على ايدي عناصر ارهابية مدربة ومرتزقة عمدت إلى نشر الفوضى والدمار في المدينة.