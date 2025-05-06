كمالوندي: إيران لها الحق في امتلاك التكنولوجيا النووية السلمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، صرح في اشارة لخطاب ترامب حول عدم حاجة ايران للتكنولوجيا النووية بسبب امتلاكها لموارد نفطية وفيرة، قائلا: ترامب لا يستطيع أن يقرر نيابة عنا ما إذا كان يمكننا امتلاك طاقة نووية أم لا.

واكد المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: إيران لها الحق في امتلاك التكنولوجيا النووية السلمية.

وتابع كمالوندي: لا يمكننا الاعتماد فقط على الوقود الأحفوري للحصول على الطاقة، ومن حق كل دولة أن تستفيد من مزايا التكنولوجيا والطاقة النووية.

ورد المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية على وزير الخارجية الأميركي مؤكدا انه مخطئ لأن دولاً مثل هولندا وبلجيكا وكوريا الجنوبية والبرازيل واليابان تقوم أيضاً بالتخصيب دون امتلاك أسلحة نووية.