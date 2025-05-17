كمالوندي: وفقاً لمعاهدة حظر الانتشار النووي، فإن للدول الأعضاء الحق في التمتع بالصناعة النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال بهروز كمالوندي، مساعد مدير الشؤون الدولية والقانونية والبرلمانية في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بشأن لقاء رئيس منظمة الطاقة الذرية ووزير خارجية بلادنا مع أعضاء منظمة بوكواش الدولية: "إحدى مهام هذه المنظمة هي تعزيز ثقافة نزع السلاح النووي ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وكان في الأساس مقدمة لمنتدى حوار طهران المقرر عقده في اليومين المقبلين. بدأ هذا المنتدى أعماله في عام 2018، وعلى مدى السنوات السبع الماضية، عقد مناقشات بمشاركة شخصيات مختلفة من مختلف البلدان والمنطقة".

وأضاف: "هدف منتدى طهران للحوار هو ضمان أن يجد وزن المنطقة، وخاصة منطقة الخليج الفارسي، مكانه الصحيح في النظام الدولي وسيتم مناقشة القضايا السياسية والثقافية والأمنية والاقتصادية في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية على نطاق عالمي، والتي يمكن أن يكون كل منها مهمًا، من قبل شخصيات ومسؤولين من مختلف بلدان المنطقة".

وأضاف المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "سيتم التخطيط لعقد 40 جلسة حول القضايا السياسية والثقافية والأمنية والاقتصادية في منتدى الحوار بطهران".

وقال: "إن تماسك دول المنطقة أمر ضروري لكي تتمكن من توجيه الأمور من خلال التعاون مع بعضها البعض، حتى تتمكن من الحصول على المكان الصحيح على المستوى الدولي وسيتم مناقشة وتبادل وجهات النظر حول أهم الإجراءات والإنجازات التي حققتها الصناعة النووية الإيرانية"، مبينا: "تسعى منظمة بوكواش إلى القيم الإنسانية والقضايا الدولية وهي مؤتمر للعلوم والقضايا الدولية. وبما أن موضوع العلوم له أهمية كبيرة في منطقتنا، فإن هذه العملية يمكن أن تكون ذات قيمة".

وأشار كمالوندي إلى تسييس القضية النووية الإيرانية، وقال: "يجب التخطيط لها بطريقة تساهم، بناء على جهود المجتمع الدولي، في مواصلة تطوير العلوم والتكنولوجيا النووية السلمية في جميع أنحاء العالم، ويجب أخذ هذه المسألة المهمة في الاعتبار".

وتابع: "إلى جانب المناقشات حول منع الانتشار النووي ونزع السلاح، لا بد من التطرق إلى قضية الاستخدام السلمي للمعرفة والتكنولوجيا النووية، لأن هذه القضية ذات أهمية كبيرة".

وأشار نائب مدير الشؤون الدولية في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إلى أنه وفقاً للمادة الرابعة من معاهدة حظر الانتشار النووي، فإن الدول الأعضاء في هذه المعاهدة لها الحق في التمتع بالحق في الاستخدام الكامل للمعرفة والتكنولوجيا والصناعة النووية.

وقال كمالوندي: "إن منتدى حوار طهران يقام من قبل وزارة الخارجية وبدعم من مكتب الدراسات السياسية والدولية بالوزارة، ومن المقرر أن يشارك في مؤتمر هذا العام عدد كبير من الشخصيات العالمية المرموقة، بما في ذلك وزراء خارجية عدد من دول المنطقة".

ومن الجدير بالذكر أن منظمة بوكواش تأسست عام 1955 كمؤسسة فكرية دولية نشطة على يد برتراند راسل وأينشتاين بهدف توسيع نطاق العلوم وحل المشكلات العالمية مع التركيز على الإنسانية.

مؤتمر بوكواش للعلوم والشؤون العالمية هو منظمة دولية غير حكومية تتمتع بتاريخ يمتد لنحو 70 عامًا، وتم تشكيلها بهدف مساعدة البشرية من خلال نشر العلم، بما في ذلك الاستخدامات السلمية للطاقة النووية."

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