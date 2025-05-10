السودان: مقتل العشرات من لاجئين وسجناء في قصف للدعم السريع في دارفور وشمال كردفان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قُتل نحو 14 سودانياً من عائلة واحدة، في قصف لقوات الدعم السريع، استهدف مساء أمس الجمعة، مخيم أبو شوك، للنازحين، في إقليم دارفور غرب البلاد، بحسب ما ذكرت مصادر إغاثية.

وقالت غرفة طوارئ مخيم "أبو شوك"، اليوم السبت، إنّ المخيم "شهد قصفاً مدفعياً عنيفاً من قبل قوات الدعم السريع ما أسفر عن مقتل 14 شخصاً من عائلة واحدة وإصابة آخرين".

ويقع مخيم أبو شوك في مدينة الفاشر بشمال دارفور، التي تشهد هجمات مكثّفة للدعم السريع في الآونة الأخيرة أدت إلى مقتل العشرات ونزوح مئات الآلاف من مخيمات اللاجئين في المدينة.

وكانت هجمات "الدعم السريع" على مخيم "زمزم" للاجئين بالفاشر في شمال دارفور، في نيسان/أبريل الماضي، قد أدّت إلى فرار اللاجئين منه إلى المدن المجاورة حتى أصبح "شبه خال" بحسب الأمم المتحدة، بعد أن كان يقطنه نحو مليون شخص.

ووثقت "تنسيقية لجان المقاومة" في الفاشر في الأسبوع الأخير من نيسان/أبريل سقوط أكثر من 750 قذيفة "هاون" وراجمات ودبابات ومدافع ثقيلة في ما وصفته بأنه "مجزرة دموية بحق مدينة الفاشر وسكانها العزّل".

وبحسب بيانات "المنظمة الدولية للهجرة" التابعة للأمم المتحدة، "نزح ما بين 60 و80 ألف أسرة من مخيم زمزم"، بعدما سيطرت "الدعم السريع" عليه.

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