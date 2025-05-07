بحضور رئيس البرلمان ووزير الثقافة.. معرض طهران الدولي السادس والثلاثون للكتاب يبدأ اعماله

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه افتتح اليوم الأربعاء معرض طهران الدولي السادس والثلاثون للكتاب بحضور محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي وبدأ فعالياته الرسمية.

انطلقت صباح اليوم الأربعاء فعاليات معرض طهران الدولي السادس والثلاثين للكتاب في مصلى الإمام الخميني، حيث يشارك في هذه الدورة من المعرض 2360 ناشرًا في كل من الأقسام الحضورية والافتراضية، ومن بينهم 1620 ناشرًا نشطين فقط في القسم الحضوري.

خلال فترة المعرض، يعرض حوالي 240 ناشرًا للأطفال والشباب أكثر من 31 ألف عنوان كتاب، ويتواجد في معرض طهران للكتاب 230 ناشرًا أكاديميًا، وأكثر من 80 ناشرًا تعليميًا، وأكثر من ألف ناشر عام.

أقيم حفل افتتاح هذه الدورة من معرض طهران للكتاب بحضور رئيس مجلس الشورى الإسلامي. وفي الدورة السابقة افتتح معرض طهران للكتاب رئيس الجمهورية.

يذكر ان العراق هو الضيف الخاص في هذه الدورة من معرض طهران للكتاب، وسيتم على هامش المعرض عقد أول ملتقى طهران الأدبي بمشاركة 30 دار نشر ووكالة أدبية أجنبية.

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