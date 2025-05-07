"ضيف شرف"؛ افتتاح جناح العراق في معرض طهران الدولي للكتاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تزامناً مع افتتاح معرض طهران الدولي السادس والثلاثين للكتاب، تم افتتاح الجناح العراقي كضيف شرف لمعرض طهران للكتاب بحضور السيد عباس صالحي وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني، وأحمد فكاك البدراني وزير الثقافة والسياحة العراقي، وعبد الوهاب الراضي رئيس اتحاد الناشرين العراقيين.

زار السيد عباس صالحي برفقة وزير الثقافة ورئيس اتحاد الناشرين العراقيين جناح البلاد كضيف خاص في معرض طهران للكتاب. يشارك في معرض طهران الدولي السادس والثلاثين للكتاب خمسة عشر ناشراً أعضاء في اتحاد الناشرين العراقيين.

أعرب رئيس اتحاد الناشرين العراقيين عبد الوهاب الراضي عن سروره بحضور العراق كضيف شرف في معرض طهران الدولي للكتاب، وقال: "معرض الكتاب فرصة جيدة لتعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين إيران والعراق". ومن الجدير بالذكر أن العراق حاضر كضيف شرف في معرض طهران الدولي السادس والثلاثين للكتاب في الطابق الميزانين بمكتبة شبستان.

القواسم المشتركة بين البلدين الجارين إيران والعراق

وقال أحمد فكاك البدراني، وزير الثقافة والسياحة العراقي، للصحفيين في افتتاح معرض طهران للكتاب: "هناك العديد من القواسم المشتركة بين البلدين، إيران والعراق؛ من العادات والتقاليد إلى التراث والأديان والحضارات القديمة. إن الجذور التي تربط إيران والعراق تنبع من الأرض والتاريخ. فقد نشأت أقدم الحضارات الإنسانية في أراضي إيران والعراق. وقد علّمت هذه الحضارات البشر القراءة والكتابة والتفكير.

وأضاف: "إن إقامة معرض طهران للكتاب بهذا الحجم وفي مثل هذا المكان ومع الحضور الواسع للناشرين العرب ليس أمرا بعيدا عن المتوقع. تتواصل العقول والأفكار في معرض طهران للكتاب. يتم إنشاء أفكار جديدة يمكنها أن تعلم العالم أن الحياة السلمية على الأرض أفضل من الصراع. إن العيش بهذه الطريقة هو أمر أكد عليه جميع المفكرين والعباقرة والفلاسفة والمصلحين والشخصيات الدينية والبشرية عبر التاريخ.

واختتم وزير الثقافة والسياحة العراقي تصريحه قائلاً: "العراق هو الضيف الخاص لمعرض طهران للكتاب. وأود أن أشكر السلطات الإيرانية على توفير هذه الفرصة لي. إيران دولة جارة صديقة، وهناك العديد من القواسم المشتركة بين إيران والعراق. العراق فخور جدًا بكونه ضيفًا خاصا في معرض طهران الدولي للكتاب".

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