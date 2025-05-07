اليمن واستمرار السيطرة على باب المندب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية محمد البخيتي في حديث لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية أن "الاتفاق مع أميركا لوقف العمليات العسكرية لا يشمل السفن المتجهة إلى فلسطين المحتلة".

وأوضح البخيتي أن "مرور جميع السفن غير المرتبطة بإسرائيل عبر البحر الأحمر والبحر العربي وباب المندب حر ومتاح". وتابع قائلاً: "واشنطن تكبدت خسائر مالية وعسكرية فادحة بسبب تدخلها في العدوان على اليمن".

وفي سياق متصل، قال محمد عبدالسلام الناطق الرسمي لحركة أنصار الله في حديث لقناة الجزيرة مساء أمس: "الاتفاق مع الأمريكيين يقتصر على وقف استهداف السفن الأميركية مقابل وقف عدوانهم على اليمن، ولا علاقة له بالعمليات الجارية للقوات المسلحة اليمنية ضد العدو الصهيوني".

وأضاف عبدالسلام: "دعم الشعب اليمني لغزة سيتطور بطريقة أفضل، لأن العدوان الأميركي جاء لدعم العدو الصهيوني، والتفاهم المبدئي مع الأمريكيين لا علاقة له بموقفنا الداعم لغزة. لذلك لا يمكن أن تتوقف عمليات اليمن لمساعدة غزة".

هذا وادعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الثلاثاء خلال لقائه برئيس وزراء كندا في تصريحات مفاجئة أن "الحوثيين لا يريدون القتال" وأن القصف الأميركي سيتوقف.

وزعم ترامب أن أنصار الله اليمنيين أخبروا إدارته أنهم "لا يريدون القتال بعد الآن" وسيتوقفون عن الهجمات على خطوط الشحن في البحر الأحمر.

وأكد الرئيس الأميركي: "أعلن الحوثيون أنهم لا يريدون القتال بعد الآن، وسنحترم ذلك وسنوقف القصف، لقد استسلموا، ولكن الأهم أننا سنقبل كلامهم بأنهم لن يفجروا السفن بعد الآن".

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